"عندي الشجاعة أقولهالك بعد الفيديو".. مصطفى يونس يوجه رسالة قوية للخطيب

وجّه مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اعتذارًا رسميًا إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام.

وقال يونس، في تصريحات عبر قناة «MBC مصر»، إنه يكن كل الحب والتقدير للنادي الأهلي ورئيسه ومجلس إدارته، مؤكدًا أن ما صدر عنه سابقًا كان بدافع الحرص والانتماء للكيان الذي يجري في دمه، رغم ما تعرض له من هجوم وانتقادات حادة.

وأضاف أنه بعدما تبيّن له أن المعلومات التي تحدث عنها سابقًا في "الفيديو" الذي تحدث فيه، بشأن الذمم المالية للنادي الأهلي ومسؤوليه كانت غير دقيقة ومغلوطة، شعر بضرورة الخروج وتقديم اعتذار واضح وصريح، مؤكدًا امتلاكه الشجاعة للاعتراف بالخطأ والتراجع عنه.

وأوضح مصطفى يونس أن نجاح النادي الأهلي ومجلس إدارته يُعد نجاحًا شخصيًا له، مشددًا على أنه عاشق لتراب النادي الذي قضى فيه سنوات عمره، وأنه تجاوز السبعين عامًا، ولن يختتم مسيرته بالنفاق أو قول ما لا يؤمن به.

واختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على انتمائه الكامل للنادي الأهلي، معربًا عن تقديره لمحمود الخطيب ومجلس الإدارة وجماهير الأهلي، مشددًا على أنه سيظل ابنًا مخلصًا لهذا الكيان بغض النظر عن أي خلافات سابقة.