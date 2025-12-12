مباريات الأمس
صلاح وسلوت في مواجهة حاسمة خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب : هند عواد

08:02 ص 12/12/2025
لا يزال مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، غامضا، وذلك قبل أيام قليلة من مغادرة إنجلترا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت صحيفة "الميرور"، أنه من المتوقع أن يعقد أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، محادثات حاسمة مع محمد صلاح خلال الـ48 ساعة المقبلة، وستحدد نتائجها مستقبل صلاح.

كما أن هناك 5 أندية مهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح، بعد استبعاده من مباراة ليفربول الأخيرة ضد إنتر ميلان، بعدما اتهم النادي بالتخلي عنه، في تصريحات عقب مباراة ليدز يونايتد.

وأكد صلاح أنه لم يعد على علاقة بسلوت، الذي أجلسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، وألمح إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له مع النادي، وسيسافر إلى كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل ولن يعود حتى يناير.

بحلول ذلك الوقت، ستكون فترة الانتقالات الشتوية مفتوحة، وستتنافس أندية من الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي لكرة القدم على ضمه.

ودعا صلاح والدته لمشاهدة مباراة برايتون على ملعب أنفيلد، مع أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان سيشارك، وأوضح: "سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأتوجه إلى كأس الأمم الأفريقية. لا أعرف ما سيحدث هناك".

ومن جانبه، أشار سلوت إلى أن صلاح هو من يجب أن يبادر بالاعتذار له عن تصريحاته، قائلا: "كلنا نخطئ في الحياة، لكن هل يعتقد اللاعب أنه أخطأ؟، السؤال التالي هو: هل يجب أن تأتي المبادرة منه أم مني؟ هذا سؤال آخر يحتاج إلى إجابة."

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت ليفربول وبرايتون

