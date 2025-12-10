من "مهووس بي" لـ "فقد ساقيه".. الصراع بين كاراجر ومحمد صلاح يصل ذروته

اختتمت أمس الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

ونجحت 8 منتخبات في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهم: "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق".

ومن المقرر انطلاق منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2025 بقطر غدا الخميس 11 ديسمبر الجاري.

مواجهات دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب:

المغرب ضد سوريا، الخميس 11 ديسمبر، الساعة 4.30 مساءً.

منتخب فلسطين ضد السعودية، الخميس 11 ديسمبر، 7.30 مساءً.

الأردن ضد العراق، الجمعة 12 ديسمبر، 4.30 مساءً.

الجزائر ضد الإمارات، الجمعة 12 ديسمبر، 7.30 مساءً.

خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد نقطتين، جمعهم من 3 مباريات بالمسابقة.

وكان المنتخب الوطني تلقى الهزيمة أمس أمام منتخب الأردن، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

