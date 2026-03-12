

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة بنت الشاطئ، والتي استمرت على مدار عشرة أيام متواصلة، ضمن برنامج وزارة الثقافة المصرية للاحتفاء بالشهر المبارك، وتقديم أنشطة فنية وثقافية متنوعة لأهالي المحافظة.

وجاءت ليلة الختام بعرض فني لفرقة الاستعراض والدراما الحركية بقيادة المخرج كريم خليل، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، من بينها: صباح الخير، دمياط، بالعربي، سفينة أحلامنا، حلوة يا بلدي، إبريق الشاي، كان يا ما كان، سنوحي، الزومبي، جرب يا اللي معدي، رمضان كريم، وابن مصر، إلى جانب مشاركة عدد من مواهب الجمهور في الغناء في أجواء احتفالية مبهجو.

وشهدت الفعاليات أيضا مشاركة الشاعر الكبير جمال البلتاجي، المعروف بلقب "شيخ العرب" وعضو

اليونسكو في مجال جمع التراث المادي، حيث قدم أمسية بعنوان "بوح السحر في ليالي رمضان" تحدث خلالها عن تجربته مع صيد الصقور، إلى جانب إلقائه قصيدة بعنوان "من صغر سني".

وتضمنت ليالي رمضان الثقافية والفنية المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان. فعاليات عن "الفلكلور الشعبي"، حيث شارك الكاتب الكبير سمير الفيل بعدد من القصائد خلال أمسية بعنوان "التراث الرمضاني جسر تعزيز الهوية"، من بينها: الطفولة، أنا طفل شاطر، غارة، طفاطيفي.

كما قدم القاص والمخرج حلمي ياسين محاضرة بعنوان "جماليات الفلكلور الرمضاني من المسحراتي إلى الحكواتي"، تناول خلالها حكايات رمضان قديمًا وبرامج التليفزيون المصري، والفوازير بين الماضي والحاضر مع تطور استخدام الإنترنت، إلى جانب الحديث عن أشكال الفوانيس الرمضانية، وعادات تبادل الجيران للحلوى مثل الكنافة والقطايف.

وتواصلت على هامش الفعاليات المسابقات الثقافية ومعرض كتب إصدارات الهيئة، إلى جانب تنفيذ عدد من الورش الفنية للأطفال، منها الرسم على الوجه وورش الرسم والتلوين عن تراث رمضان، إضافة إلى ورشة فنية باستخدام الاستنسل للفنان فادي السيد.