تأجيل مباراة أياكس في الدوري الهولندي بعد لعب 6 دقائق فقط.. ما السبب؟

توقفت مباراة أياكس أمام جرونينجن في الدوري الهولندي، مساء الأحد، بعد مرور ست دقائق فقط على بدايتها، إثر إشعال جماهير الفريق المضيف كمية كبيرة من الألعاب النارية في المدرجات الجنوبية لملعب يوهان كرويف أرينا.

انطلقت المباراة في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن الحكم اضطر لإيقاف اللعب بعد مشاهد كثيفة للألعاب النارية التي أطلقتها جماهير أياكس بشكل متكرر خلف أحد المرميين، قبل أن يصدر قرار بخروج اللاعبين من أرض الملعب وإلغاء اللقاء نهائيًا.

ووصف نادي أياكس ما حدث بأنه "فاضح وغير مقبول"، مؤكدًا أنه سيعمل على تحديد هوية المتورطين ومعاقبتهم. وأوضح النادي أن الجماهير في هذا القسم خضعت للتفتيش مسبقًا، كما استخدمت الكلاب البوليسية للكشف عن الألعاب النارية، قبل الاعتراف بأن الإجراءات لم تكن كافية لمنع الاختراق.

وكانت مجموعة F-side – إحدى المجموعات التشجيعية لأياكس – قد نشرت مقطعًا للألعاب النارية على حسابها في إنستجرام، مرفقًا برسالة "RIP Tum 5th"، في إشارة إلى أحد المشجعين الراحلين.

وأعلن نادي جرونينجن أن استكمال المباراة سيُقام يوم الثلاثاء على الملعب نفسه بدون حضور جماهيري، على أن تُستأنف من الدقيقة السادسة بدلًا من إعادتها كاملة.

وفي بيان شديد اللهجة، أكد أياكس أن ما حدث يعرض سلامة اللاعبين والجماهير للخطر، وأنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في الواقعة بعد مراجعة كاميرات الملعب.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى؛ ففي سبتمبر 2023، توقفت مباراة أياكس أمام فينورد بسبب أحداث مشابهة، وأُلغي اللقاء ثم استأنف لاحقًا بدون جمهور.

ويحتل أياكس حاليًا المركز السادس في جدول الدوري الهولندي، متقدمًا بفارق الأهداف فقط على جرونينجن صاحب المركز السابع.