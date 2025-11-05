"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يضرب بروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا

احتفت جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بتألق مهاجم الفريق إيرلنج هالاند خلال الفترة الماضية، بطريقة خاصة خلال مباراة فريقها أمام مان سيتي.

ويلاقي فريق مان سيتي حاليا نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفعت جماهير السيتي المتواجدة في مدرجات ملعب "الاتحاد"، لمتابعة مباراة فريقها أمام بروسيا لافتة لنجم الفريق هالاند، تحمل صورته، وكتب عليها: "إيرلنج العظيم".

واللافتة التي رفعها جماهير السيتي لهالاند، حملت صورته وهو يرتدي خوذة ودرعا، في إشارة إلى الفايكنج.

ويحتل النجم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مان سيتي حاليا، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 11 هدفا.

