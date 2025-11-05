مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

استقر الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا اليوم الأربعاء، على فريق مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء السيتي، في مباراة اليوم للمرة الثانية على التوالي، حيث شارك بديلا في لقاء فريقه الماضي بالدوري الإنجليزي.

