مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

09:03 م 05/11/2025
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (5)
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (2)
    مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (9)
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون (2)
    مرموش وصلاح
    عمر مرموش مع السيتي (3)_7
    عمر مرموش مع السيتي (1)_4
    عمر مرموش مع السيتي (2)_5

استقر الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا اليوم الأربعاء، على فريق مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء السيتي، في مباراة اليوم للمرة الثانية على التوالي، حيث شارك بديلا في لقاء فريقه الماضي بالدوري الإنجليزي.

