"ظهور مميز".. 15 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد حارس الزمالك

خطفت حنين خالد زوجة نجم نادي الزمالك، الأنظار من خلال مشاركتها المتابعين، مجموعة من الصور الخاصة بها عبر "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة.

ونشرت حنين مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، مع وضع رمز تعبيري خرزة زرقاء.

وتعمل حنين خالد حاليا، ضمن فريق عمل راديو الزمالك، الذي تم افتتاحه من فترة تحت شعار "صوت الزمالك".

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، للمشاركة رفقة الفارس الأبيض غدا الخميس، أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس مصر.

