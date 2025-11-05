مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

"ظهور مميز".. 15 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد حارس الزمالك

كتب : مصراوي

07:49 م 05/11/2025
    حنين خالد زوجة محمد عواد

خطفت حنين خالد زوجة نجم نادي الزمالك، الأنظار من خلال مشاركتها المتابعين، مجموعة من الصور الخاصة بها عبر "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة.

ونشرت حنين مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، مع وضع رمز تعبيري خرزة زرقاء.

وتعمل حنين خالد حاليا، ضمن فريق عمل راديو الزمالك، الذي تم افتتاحه من فترة تحت شعار "صوت الزمالك".

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، للمشاركة رفقة الفارس الأبيض غدا الخميس، أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس مصر.

حنين خالد محمد عواد

