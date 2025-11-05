مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 1
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

15 صورة ترصد أخر استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

06:23 م 05/11/2025
  لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (4)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (5)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (6)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (8)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (9)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (10)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (11)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (12)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (13)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (14)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (15)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (16)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (3)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (17)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    لاعبي الأهلي (18)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الخميس، فريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتوجه لاعبو النادي الأهلي، إلى ملعب التدريب لخوض المران الختامي، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة غدا الخميس.

ويشارك الأهلي في السوبر المصري، باعتباره بطلا للدوري المصري في الموسم الماضي، فيما يشارك سيراميكا باعتباره حاملا لقب كأس الرابطة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري، حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا".

