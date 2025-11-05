15 صورة ترصد أخر استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

"بعد صدمة نجله مع المغنية".. والد لامين يامال يثير الجدل بـ خطوبته من فتاة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الخميس، فريق سيراميكا كليوباترا، على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتوجه لاعبو النادي الأهلي، إلى ملعب التدريب لخوض المران الختامي، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة غدا الخميس.

ويشارك الأهلي في السوبر المصري، باعتباره بطلا للدوري المصري في الموسم الماضي، فيما يشارك سيراميكا باعتباره حاملا لقب كأس الرابطة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري، حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا".

