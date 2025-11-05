لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك لاعبو الزمالك، أحمد حمدي وخوان بيزيرا وشيكو بانزا صورهم من مطار أبو ظبي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابهم الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر ناصر منسي لاعب الزمالك، صورته من الألعاب الرياضية، بعد استبعاده من قائمة الزمالك لخوض السوبر المصري، فيما نشرت زوجة حسام عبد المجيد مدافع الأبيض، صورة من الطائرة، وكتبت: "الزملكاوية ورا الفريق في كل مكان، من مصر لأبوظبي عشان السوبر بإذن الله".

ونشر حازم إمام نجم الزمالك السابق، صورته مع أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، من صالة الألعاب الرياضية.

فيما نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مقطع فيديو لاحتفالات نجلهما كريستيانو جونيور، أثناء الاحتفال مع منتخب البرتغال تحت 17 عاما، بعد الفوز على إنجلترا في كأس الاتحادات.

وشارك شيكابالا رئيس مجلس إدارة نادي G ولاعب الزمالك السابق، متابعيه صورة لافتة فريق مركز شباب أطفيح له، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ64 من كأس مصر.