أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي "كاف"، بتأهل منتخب مصر الأول للكرة النسائية، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 بعد تعديل نظام البطولة من جانب "كاف" لتقام بمشاركة 16 منتخبا بدلاً من 12 منتخبا.

وكان مصراوي، انفرد في وقت سابق بخطاب كاف للاتحاد الأفريقية، بشأن تعديل نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومشاركة 4 منتخبات صاحبة الأعلى تصنيف عالميا. (التفاصيل كاملة)

وتأهلت المنتخبات التالية إلى كأس الأمم الأفريقية 2026:

1- منتخب الكاميرون - يحتل المرتبة 66 عالميا

2- منتخب كوت ديفوار - يحتل المرتبة 71 عالميا

3- منتخب مالي - يحتل المرتبة 79 عالميا

4- منتخب مصر - يحتل المرتبة 95 عالميا

