تأكيدا لمصراوي.. اتحاد الكرة يعلن مشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا للسيدات

كتبت-هند عواد:

10:07 م 04/11/2025
    منتخب مصر الأول للسيدات
    منتخب مصر للسيدات
    خطاب كاف للاتحادات الأفريقية بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي "كاف"، بتأهل منتخب مصر الأول للكرة النسائية، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 بعد تعديل نظام البطولة من جانب "كاف" لتقام بمشاركة 16 منتخبا بدلاً من 12 منتخبا.

وكان مصراوي، انفرد في وقت سابق بخطاب كاف للاتحاد الأفريقية، بشأن تعديل نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومشاركة 4 منتخبات صاحبة الأعلى تصنيف عالميا. (التفاصيل كاملة)

وتأهلت المنتخبات التالية إلى كأس الأمم الأفريقية 2026:

1- منتخب الكاميرون - يحتل المرتبة 66 عالميا

2- منتخب كوت ديفوار - يحتل المرتبة 71 عالميا

3- منتخب مالي - يحتل المرتبة 79 عالميا

4- منتخب مصر - يحتل المرتبة 95 عالميا

منتخب مصر الأول للسيدات منتخب السيدات أمم إفريقيا

