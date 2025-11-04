ليفربول يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على حصساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة هدف دون مقابل في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباراة ليفربول أمام ريال مدريد، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للفريق اتلملكي، خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان دايك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك ألستر - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرتز - هوجو إيكيتيكي.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وريال مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: خطأ لريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 10: تسديدة قوية من ماك أليستر من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها تمر بجوار مرمى كورتوا حارس ريال مدريد

الدقيقة 16: تسديدة قوية من كليان مبابي لاعب ريال مدريد ولكنها تمر بعيدة عن مرمى ليفربول

الدقيقة 24: عرضية من دومينك سوبسلاي لاعب ليفربول ولكن يبعدها دفاع ريال مدريد

الدقيقة 28: تسديدة من سوبسلاي يتصدى لها حارس مرمى ريال مدريد كورتوا

الدقيقة 32: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء، لكن يقوم إلغائها بعد العودة للفار

الدقيقة 37: تسديدة قوية من سوبسلاي، يتصدى لها كورتوا حارس ريال مدريد

الدقيقة 40: عرضية من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، يبعدها دفاع فريق ليفربول

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 45: تسديدة من بيلينجهام، تصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: رأسية من إيكتيكي مهاجم ريال مدريد، تمر بجوار مرمى ريال مدريد

الدقيقة 52: تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب ليفربول، يتصدى لها كورتوا

الدقيقة 59: عرضية من محمد صلاح، يبعدها دفاع فريق ريال مدريد

الدقيقة 61: ماك أليستر يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى ريال مدريد

الدقيقة 73: عرضية من فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد، يبعدها دفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 75: تسديدة من كليان مبابي لاعب ريال مدريد، تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 84: سيطرة على الكرة بين لاعبي الزمالك في منتصف الملعب.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.