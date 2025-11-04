مباريات الأمس
انهيار لاعبين على أرض الملعب بعد وفاة مدربهم خلال المباراة (صور وفيديو)

كتب : محمد القرش

06:28 م 04/11/2025
    حزن وحسرة اللاعبين على وفاة مدربهم (3)
    وفاة المدرب ملادن زيزوفيتش
    حزن وحسرة اللاعبين على وفاة مدربهم (2)

يعيش الدوري الصربي حالة من الصدمة والحزن، بعد وفاة مدرب كرة قدم أثناء إحدى مباريات الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن ملادن زيزوفيتش البالغ من العمر 44 عامًا، توفي بشكل مفاجئ أثناء مباراة فريقه رادنيكي 1923 ضد ملادوست مساء الأحد الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب أصيب في بنوبة قلبية بعد 22 دقيقة من بداية المباراة، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى.

وبعد إيقاف قصير لحين علاج زيزوفيتش، استؤنفت المباراة قبل أن يوقفها الحكم يوفان سيجرت في الدقيقة 40 بعد وصول الخبر بوفاة زيزوفيتش إلى أرض الملعب.

وأظهرت لقطات اللحظة المحزنة للاعبين وهم ينهارون على أرض الملعب في البكاء بينما كان اللاعبون والمدربون من كلا الفريقين يواسون بعضهم البعض على أرض الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة مدرب كرة قدم الدوري الصربي انهيار اللاعبين ملادن زيزوفيتش فريق ملادوست

