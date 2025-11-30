مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب

"قد يضطر في هذه الحالة".. تقرير يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، سبب استدعائهم مواطنهم المحترف بصفوف الزمالك سيف الجزيري للقائمة التي سيخوضوا بها منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025.

وكان سامي الطرابلسي قد استدعى سيف الجزيري مساء يوم أمس السبت إلى قائمة بلاده بدلاً من زميله نعيم السليتي للمشاركة في كأس العرب.

وأشار مدرب منتخب تونس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الأحد بمناسبة مباراة سوريا يوم غد الإثنين بافتتاح كأس العرب، إلى أن سيف الجزيري يعد أحد الحلول الهجومية لهم.

وأوضح الطرابلسي أن الجزيري سينضم لصفوفهم بعدما خاض مع الزمالك مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمس ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وأضاف مدرب تونس:"رأينا أن هذا المركز يوجد به بعض الأزمات على عكس المراكز الأخرى وسيف الجزيري كان موجودًا معنا في التوقف الدولي الماضي أمام البرازيل، وكان الأقرب أن يكون متواجدا معنا من البداية".

وأتم الطرابلسي تصريحاته بقوله: "كأس العرب بطولة هامة لمنتخب تونس، قدمنا بطولة رائعة في النسخة الماضية، لذلك نطمح أن نصل بعيدا في النسخة الحالية".

اقرأ أيضًا:

هل تؤثر إصابة نجم الزمالك على مشاركته مع المنتخب؟.. مصدر يوضح

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي