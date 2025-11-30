مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو

0 1
15:00

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مدرب تونس يكشف سبب ضم سيف الجزيري لقائمتهم بكأس العرب

كتب : مصطفى الجريتلي

02:32 م 30/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (14)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (13)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (12)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (9)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (8)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (1)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (4)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (5)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (6)
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، سبب استدعائهم مواطنهم المحترف بصفوف الزمالك سيف الجزيري للقائمة التي سيخوضوا بها منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025.

وكان سامي الطرابلسي قد استدعى سيف الجزيري مساء يوم أمس السبت إلى قائمة بلاده بدلاً من زميله نعيم السليتي للمشاركة في كأس العرب.

وأشار مدرب منتخب تونس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الأحد بمناسبة مباراة سوريا يوم غد الإثنين بافتتاح كأس العرب، إلى أن سيف الجزيري يعد أحد الحلول الهجومية لهم.

وأوضح الطرابلسي أن الجزيري سينضم لصفوفهم بعدما خاض مع الزمالك مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أمس ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وأضاف مدرب تونس:"رأينا أن هذا المركز يوجد به بعض الأزمات على عكس المراكز الأخرى وسيف الجزيري كان موجودًا معنا في التوقف الدولي الماضي أمام البرازيل، وكان الأقرب أن يكون متواجدا معنا من البداية".

وأتم الطرابلسي تصريحاته بقوله: "كأس العرب بطولة هامة لمنتخب تونس، قدمنا بطولة رائعة في النسخة الماضية، لذلك نطمح أن نصل بعيدا في النسخة الحالية".

اقرأ أيضًا:

هل تؤثر إصابة نجم الزمالك على مشاركته مع المنتخب؟.. مصدر يوضح

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري الزمالك منتخب تونس كأس العرب كأس العرب قطر 2025 سامي الطرابلسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة