مع نهاية منافسات يوم أمس السبت من الجولة الثانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خاضت الأربع فرق المصرية التي تشارك بالمسابقتين مباريات الجولة.

الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية موسم 2025/26

الأهلي وبيراميدز صاحبا المركزين الأول والثاني بمنافسات الموسم الماضي من بطولة الدوري 2024/25 يمثلان مصر بدوري أبطال أفريقيا فيما يمثل ناديا الزمالك والمصري البورسعيدي مصر بكأس الكونفدرالية بعدما حلا بالمركزين الثالث والرابع بالدوري.

وسُجلت عدة حقائق للأندية المصرية عقب نهاية منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات نستعرض 4 منها:

1) رقم سلبي للأهلي والزمالك

لم ينجح فريقا الأهلي والزمالك في تحقيق الفوز إذ تعادلا بهدف لكل فريق فيما نجح المصري وبيراميدز في الفوز والمباريات الأربع كانت خارج الأرض.

الأهلي تعادل مع مستضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، وتعادل الزمالك بالنتيجة ذاتها مع مستضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر فاز بيراميدز على نظيره باور ديناموز الزامبي بهدف نظيف، فيما فاز المصري على نظيره زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين.

2) إنجاز تاريخي للمصري

الفوز الذي حققه المصري البورسعيدي على نظيره زيسكو يعد الأول للأندية المصرية في زامبيا إذ حاول قبله الثلاثي: الأهلي، الزمالك وسموحة ولكن لم يحققوا الفوز.

الأهلي واجه زيسكو 4 مرات بنسختي 2011 و 2016 من دوري أبطال أفريقيا ففاز في مباراة وخسر بأخرى وتعادل في مباراتين ولكنه لم يفز في زامبيا.

وكذلك الزمالك واجه الفريق الزامبي في ثلاث مباريات بواقع مباراتين في دوري أبطال أفريقيا وثالثة في الكونفدرالية ولكنه لم ينجح في الفوز على ملعب زيسكو بل تعادل.

سموحة فريق مصري ثالث أيضًا واجه زيسكو خلال بطولة الكونفدرالية حين شارك بنسخة 2017 ولكنه خسر في زامبيا.

3) رقم مميز للمصري وسلبي للزمالك

ثلاثة أندية من الأربع التي تمثل مصر بالبطولات القارية تزاحم على صدارة مجموعاتها باستثناء الزمالك.

بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نهضة بركان المغربي المتصدر فيما يتصدر الأهلي جدول مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الوصيف بالرصيد ذاته.

وفي المقابل انفرد نادي المصري بصدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط مع تعثر الزمالك وتعادله على يد كايزر تشيفز ليرفع لاعبو القلعة البيضاء رصيدهم إلى النقطة 4 في المركز الثاني.

4) العلامة الكاملة

لم يحقق سوى المصري وبيراميدز العلامة الكاملة بفوزين فيما فاز الأهلي في واحدة وتعثر في أخرى حاله كحال الزمالك بالنتائج.

