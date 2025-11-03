"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف بصفوف النصر السعودي حدًا للسؤال الصعب عمن الأفضل بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف بصفوف إنتر ميامي الأمريكي.
وقال رونالدو خلال مقطع الفيديو الدعائي الذي تم نشره لحلقته مع الصحفي البريطاني بيرسي مورجان:" لا أتفق مع ما قاله و اين روني بأن ميسي الأفضل.. ولن أكون متواضعًا".
رونالدو صاحب الـ 40 عامًا سجل بقميص النصر خلال الموسم الجاري 9 أهداف بجانب صناعة هدفين خلال 10 مباريات بواقع 900 دقيقة لعب.
وعلى الجانب الآخر ميسي صاحب الـ 38 عامًا شارك خلال الموسم بقميص إنتر ميامي بـ 38 مباراة سجل 35 هدفًا وصنع 18 لزملائه بواقع 3214 دقيقة لعب.
