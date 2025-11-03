مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

06:16 م 03/11/2025
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر وميسي لاعب إنتر ميامي
    1212071-ميسي-يصافح-رونالدو
    رونالدو وميسي
    ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو
    رونالدو وميسي
    رونالدو وميسي
    رونالدو وميسي
    الارجنتيني ليونيل ميسي (يسار) والبرتغالي كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحافي قبيل حفل تسليم الكرة الذهبية في زوريخ في 11 كانون الثاني/يناير 2016
    رونالدو وميسي في الكلاسيكو
    رونالدو يقترب من تحطيم رقم قياسي لميسي في الليجا
    مصافحة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قبيل انطلاق المباراة في اولد ترافورد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
    رونالدو و ميسي
    البرتغالي كريستيانو رونالدو و الأرجنتيني ليونيل ميسي
    رونالدو يتفوق على ميسي ويتصدر قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف بصفوف النصر السعودي حدًا للسؤال الصعب عمن الأفضل بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف بصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وقال رونالدو خلال مقطع الفيديو الدعائي الذي تم نشره لحلقته مع الصحفي البريطاني بيرسي مورجان:" لا أتفق مع ما قاله و اين روني بأن ميسي الأفضل.. ولن أكون متواضعًا".

رونالدو صاحب الـ 40 عامًا سجل بقميص النصر خلال الموسم الجاري 9 أهداف بجانب صناعة هدفين خلال 10 مباريات بواقع 900 دقيقة لعب.

وعلى الجانب الآخر ميسي صاحب الـ 38 عامًا شارك خلال الموسم بقميص إنتر ميامي بـ 38 مباراة سجل 35 هدفًا وصنع 18 لزملائه بواقع 3214 دقيقة لعب.

رونالدو وميسي كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي النصر السعودي إنتر ميامي الأمريكي

