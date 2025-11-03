"ركع وأشار إلى السماء".. ديكلان رايس يكشف سر احتفاله المؤثر ضد بيرنلي

بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

السجن مدى الحياة لمدرب مصري طعن زوجته حتى الموت.. ما القصة؟

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف بصفوف النصر السعودي حدًا للسؤال الصعب عمن الأفضل بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف بصفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وقال رونالدو خلال مقطع الفيديو الدعائي الذي تم نشره لحلقته مع الصحفي البريطاني بيرسي مورجان:" لا أتفق مع ما قاله و اين روني بأن ميسي الأفضل.. ولن أكون متواضعًا".

رونالدو صاحب الـ 40 عامًا سجل بقميص النصر خلال الموسم الجاري 9 أهداف بجانب صناعة هدفين خلال 10 مباريات بواقع 900 دقيقة لعب.

وعلى الجانب الآخر ميسي صاحب الـ 38 عامًا شارك خلال الموسم بقميص إنتر ميامي بـ 38 مباراة سجل 35 هدفًا وصنع 18 لزملائه بواقع 3214 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

موقف خوان بيزيرا من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

استبعاد الخماسي وضم بيزيرا.. عبدالرؤوف يعلن قائمة الزمالك في رحلة السوبر



