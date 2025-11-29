مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

أبوريدة يحفز لاعبي منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (صور)

كتب : محمد القرش

11:01 م 29/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (2)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (3)
  • عرض 10 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (6)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (7)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو منتخب مصر الثاني أثناء محاضرة هاني أبو ريدة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني فور وصوله إلى الدوحة، وذلك لتشجيعهم قبل انطلاق منافسات كأس العرب، والتأكيد على أهمية الظهور بأفضل مستوى في البطولة.

وأعرب أبو ريدة عن ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم على تقديم أداء يليق بالكرة المصرية ويُرضي جماهيرها.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وحسن فريد رئيس البعثة وعضو اللجنة الفنية، وحلمي طولان المدير الفني، وأحمد حسن مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مرانه اليوم وسط حماس كبير من اللاعبين، استعدادًا لبدء مشواره في البطولة خلال الساعات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من الزمالك بشأن حكم مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

وصول رباعي الأهلي لقطر استعدادا للانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر بطولة كأس العرب أبوريدة هاني أبو ريدة حلمي طولان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320