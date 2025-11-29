أبوريدة يحفز لاعبي منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب (صور)

الجيش الملكي يعتذر للأهلي عن ما حدث في مباراة دوري أبطال أفريقيا

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني فور وصوله إلى الدوحة، وذلك لتشجيعهم قبل انطلاق منافسات كأس العرب، والتأكيد على أهمية الظهور بأفضل مستوى في البطولة.

وأعرب أبو ريدة عن ثقته الكاملة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم على تقديم أداء يليق بالكرة المصرية ويُرضي جماهيرها.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وحسن فريد رئيس البعثة وعضو اللجنة الفنية، وحلمي طولان المدير الفني، وأحمد حسن مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مرانه اليوم وسط حماس كبير من اللاعبين، استعدادًا لبدء مشواره في البطولة خلال الساعات المقبلة.

