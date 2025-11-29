بعد التعادل مع كايزر تشيفز.. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

أعلن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز مانشستر سيتي

يستضيف نظيره ليدز عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز

وشهد تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليدز تواجد المحترف المصري بصفوف الأول عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليدز كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني رايندرز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي أمام ليدز

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام ليدز كل من: عمر مرموش، ريان شرقي، ستونز، آكي، ترافورد، خوسانوف، آيت نوري، لويس سكيلي و سافينيو.

ترتيب مانشستر سيتي وليدز في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي الوصيف و 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحتل فريق ليدز على الجانب الآخر المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز 17.

