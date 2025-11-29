مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:07 ص 29/11/2025
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح فريق الجيش الملكي أهداف المباراة، عن طريق اللاعب محسن بوريكة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد تصدي مصطفى شوبير حارس الأهلي لركلة الجزاء قبل أن ترتد لبوريكة ويحولها لهدف.

وفي الدقيقة 68 نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر، بعد عرضية من محمد علي بن رمضان، نجح في تحويلها إلى هدف.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع فريق الجيش الملكي رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

مباراة الأهلي والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي

