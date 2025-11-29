فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي

"أمر كارثي".. أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح فريق الجيش الملكي أهداف المباراة، عن طريق اللاعب محسن بوريكة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، بعد تصدي مصطفى شوبير حارس الأهلي لركلة الجزاء قبل أن ترتد لبوريكة ويحولها لهدف.

وفي الدقيقة 68 نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر، بعد عرضية من محمد علي بن رمضان، نجح في تحويلها إلى هدف.

الجيش الملكي يتقدم والأهلي يدرك التعادل عن طريق تريزيغيه#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/0OAEjiCIIi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2025

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع فريق الجيش الملكي رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

