مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام باور ديناموز الزامبي ستكون صعبة بكل تأكيد، مشيرًا إلى قوة المنافس وقدرته على اللعب أمام جماهيره والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى.

ويستضيف بطل زامبيا بيراميدز يوم السبت المقبل، في السادسة مساءً، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا ضمن ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه تابع المباراة الأخيرة لباور ديناموز أمام نهضة بركان، بالإضافة إلى بعض مواجهاته في الدوري المحلي، ورغم الخسارة بثلاثية، اعتبر الفريق الزامبي محترمًا ويمتلك لاعبين مميزين، مؤكداً أن المواجهة لن تكون سهلة وأنه كمدرب جاهز تمامًا لها.

وأشار المدير الفني إلى أن بيراميدز يلعب كل مباراة، سواء على أرضه أو خارجها، بطموح الفوز دائمًا، وأن الفريق يهدف للحصول على النقاط الثلاث للوصول للنقطة السادسة قبل فترة التوقف الطويلة بسبب البطولات القارية. وأضاف أن الفريق في وضع رائع حاليًا، وهو واثق من لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار بنجاح.

وعن الغيابات والإصابات التي يعاني منها الفريق، شدد يورتشيتش على ثقته الكاملة في المجموعة الحالية، مؤكدًا أن كل اللاعبين قادرون على تعويض زملائهم واللعب بروح الفريق الواحدة، حيث الهدف دائمًا هو الفوز وتقديم أفضل أداء رغم نقص بعض العناصر.

ورداً على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية سابقًا في زامبيا، قال يورتشيتش إن الإنجازات السابقة لن تكون كافية في لقاء الغد، مشددًا على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل قوة وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط جديدة.