تاريخ كبير.. الصحف المغربية تتحدث عن مواجهة الأهلي والجيش الملكي

تحدث الصحف المغربية، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والجيش الملكي المغربي، مساء اليوم، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال افريقيا.

الجريدة 24.. لقاء لاستعادة التوازن

ترى صحيفة "الجريدة 24"، أن الجيش الملكي يدخل مباراة اليوم لاستعادة توازنه، بعد الخسارة غير المتوقعة من يانج أفريكانز التنزاني، فلا خيار أمامه سوى الفوز.

وأشار إلى أن الأهلي يغيب عنه عدد من نجومه، وفي مقدمتهم الحارس محمد الشناوي، وحسين الشحات، ومصطفى العش، وأحمد عبد القادر.

هسبرس.. مباراة غاية في الصعوبة

استعرضت صحيفة "هسبرس"، تصريحات البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي المغربي، والتي أكد خلالها صعوبة المباراة، نظرا للتاريخ الكبير للأهلي.

الصباح.. بين كبار القارة

ذكرت صحيفة "الصباح"، أن الجيش الملكي سيلعب مواجهة الأهلي، لتأكيد مكانته بين أندية الصف الأول بالقارة الإفريقية.

وأشارت إلى أنه رغم غياب الفريق عن منصات التتويج السنوات الأخيرة، لكن تاريخه وقيمته وإمكانياته، تفرض عليه أن يكون بين كبار القارة.

