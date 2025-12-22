يلاقي فريق نابولي نظيره بولونيا اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة نابولي و بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك على الأراضي السعودية.

وصعد نابولي إلى النهائي كأس السوبر بعد فوزه على إي سي ميلان بهدفين دون رد، بينما صعد بولونيا إلى النهائي بعد فوزه على إنتر ميلان بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وتذاع المباراة عبر قناة "ثمانية 1"