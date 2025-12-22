مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة نابولي و بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:06 ص 22/12/2025

مواعيد مباريات اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق نابولي نظيره بولونيا اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، ضمن مواجهات نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة نابولي و بولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأول بارك على الأراضي السعودية.

وصعد نابولي إلى النهائي كأس السوبر بعد فوزه على إي سي ميلان بهدفين دون رد، بينما صعد بولونيا إلى النهائي بعد فوزه على إنتر ميلان بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وتذاع المباراة عبر قناة "ثمانية 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة نابولي و بولونيا مباريات اليوم نهائي كأس السوبر الإيطالي قنوات الثمانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات