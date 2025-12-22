مباريات الأمس
إعلان

موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 22/12/2025
يستعد المنتخب المغربي لاستكمال مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان المنتخب المغربي استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوزاً مستحقاً على نظيره جزر القمر بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة مؤقتاً.

وسجل هدفي أسود الأطلس كل من إبراهيم دياز وأيوب الكعبي.

موعد مباراة منتخب المغرب القادمة في كأس الأمم الأفريقية 2025

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره مالي، مساء الجمعة الموافق 26 ديسمبر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات المجموعة الثانية من عمر البطولة الأفريقية.

وتنطلق مباراة المغرب ومالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

