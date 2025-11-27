9 صور من مران بيراميدز استعداداً لموقعة باور ديناموز في زامبيا

"في الرأس".. إصابة خطيرة لنجم في الدوري الأوروبي

واصل الفريق الكروي بنادي بيراميدز استعداداته في مدينة ندولا الزامبية، إذ خاض اللاعبون مران أساسي على استاد ليفي موانواسا، في إطار التحضيرات لمواجهة باور ديناموز ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران تعديلاً في موعده بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ليجبر الفريق على أداء تدريباته الرئيسية مساء الخميس بدلاً من الجمعة، بسبب انشغال الملعب باستضافة لقاء المصري البورسعيدي أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية.

وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على تخفيف الحمل عن العناصر التي شاركت في مواجهة المقاولون بالدوري، مع رفع النسق البدني والفني لبقية اللاعبين عبر وحدات تدريبية قوية.

كما حرص الجهاز الفني على اختبار جاهزية المجموعة كاملة قبل مواجهة بطل زامبيا، ومن المنتظر أن يختتم الفريق تحضيراته عصر الجمعة على ملعب فرعي قريب من فندق الإقامة.

ويستعد حامل لقب البطولة القارية لخوض مباراة مرتقبة مساء السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري على استاد ليفي موانواسا.