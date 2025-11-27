"يستعرض مهاراته".. لقطة مميزة من زيزو مع ناشئي فريق الجيش الملكي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر، خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة منتخب مصر.

ويشارك المنتخب الوطني الثاني في البطولة العربية بقيادة المدير الفني حلمي طولان، في المجموعة الثالثة رفقة كلا من: "الإمارات، الأردن والكويت".

وتقام البطولة العربية في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخب عربي.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، أعلنت الجوائز المادية للبطولة العربية والتي تصل إلى 36.5 مليون دولار، أي أكثر من النسخة الماضية ب 11 مليون دولار.

وتخطت جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية، جوائز البطولة في نسخة 2021 والتي وصلت في ذلك الوقت إلى 25.5 مليون دولار.

ويحصل الفائز بلقب النسخة الحالية من البطولة العربية، على مبلغ يتخطى 7 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على يتخطى 4 مليون و200 ألف دولار.

