كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول و بي آس في آيندهوفت بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب : محمد الميموني

11:46 م 26/11/2025

مباراة ليفربول و بي آس في آيندهوفت

يواجه ليفربول نظيره بي أس في آيندهوفن اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فريق بي أس في مرمى ليفربول اللاعب إيفان بيريسيتش في الدقيقة الـ6 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف التعادل لفريق ليفربول اللاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة ال 16 من عمر اللقاء.

ليفربول وأيندهوفن ليفربول آيندهوفن دوري أبطال أوروبا

