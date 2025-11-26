يواجه ليفربول نظيره بي أس في آيندهوفن اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف فريق بي أس في مرمى ليفربول اللاعب إيفان بيريسيتش في الدقيقة الـ6 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف التعادل لفريق ليفربول اللاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة ال 16 من عمر اللقاء.