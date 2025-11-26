مباريات الأمس
فريق بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة زامبيا

كتب : محمد خيري

12:19 م 26/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود زالاكة
  • عرض 4 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 4 صورة
    محمد حمدي لاعب بيراميدز

وصل فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى زامبيا، قبل مواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار 24 لاعبا للسفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

كان بيراميدز افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويبحث عن فوزه الثاني في زامبيا لتأمين الصدارة.

فريق بيراميدز مطار القاهرة زامبيا دوري أبطال أفريقيا

