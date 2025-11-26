من الاعتراض" لـ "القائمة الموسعة".. ناصر ماهر مع منتخب مصر

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، بوجود لاعب الزمالك الذي سبق واعترض على عدم انضمامه لمعسكر الفراعنة الأخير.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: "ناصر ماهر لاعب الزمالك، موجود بالفعل ضمن القائمة الموسعة لمنتخب مصر التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "لدي معلومة بالغة الأهمية؛ ناصر ماهر، بالفعل ضمن القائمة الموسعة لمنتخب مصر، وهناك أيضا اسم لاعب شاب شارك في كأس العالم مع منتخب الشباب".

ناصر ماهر يعترض على عدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر

اعترض ناصر ماهر، على عدم وجوده في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الذي شهد مشاركته الفراعنة في بطولة العين الدولية الودية.

وكتب ناصر ماهر، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر. بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بصراحة، اللي حصل ظلم ظلم كبير جدًا، وده مالوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

