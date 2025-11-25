"لمواجهة كايزر تشيفز".. بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم متجهة إلى

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق باير ليفركوزن ضيفا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا، عودة النجم المصري عمر مرموش للمشاركة أساسيا مع الفريق.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي وريان آيت نوري

خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس وتيجاني رايندرز

خط الهجوم: أوسكار بوب، سافينيو وعمر مرموش

