مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

0 0
18:00

ليبيا

الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"تواجد مرموش".. تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

09:29 م 25/11/2025
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق باير ليفركوزن ضيفا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا، عودة النجم المصري عمر مرموش للمشاركة أساسيا مع الفريق.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، ناثان آكي وريان آيت نوري

خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس وتيجاني رايندرز

خط الهجوم: أوسكار بوب، سافينيو وعمر مرموش

رغم وجوده مع منتخب بلاده.. الزمالك يكشف موقف عدي الدباغ من مواجهة كايزر تشيفز

آخرهم البنا.. اعتزال 3 حكام دوليين خلال العام الحالي

مانشستر سيتي مان سيتي وباير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا عمر مرموش

