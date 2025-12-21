مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 1
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

رقم فلكي.. كم تبلغ الأرباح المالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:02 م 21/12/2025

كأس الأمم الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الأحد، منافسات النسخة ال35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

وتشير التوقعات أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سيحقق أرباحًا قياسية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

وذكرت صحيفة الشرق السعودية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبطولة تصل إلى 192.6 مليون دولار.

وقسمت الصحيفة أن العوائد ستكون مدفوعة بعوائد الرعايات التي تبلغ 126.2 مليون دولار، وحقوق البث التليفزيوني والإعلامي بقيمة 46.5 مليون دولار، إلى جانب 19 مليون دولار من مبيعات التذاكر والضيافة.

وبحسب التقديرات، يصل صافي أرباح البطولة إلى 113.8 مليون دولار، مقارنة بـ72 مليون دولار حققتها النسخة الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية 2025 الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المغرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية