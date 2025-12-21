رقم فلكي.. كم تبلغ الأرباح المالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الأحد، منافسات النسخة ال35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

وتشير التوقعات أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف سيحقق أرباحًا قياسية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

وذكرت صحيفة الشرق السعودية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبطولة تصل إلى 192.6 مليون دولار.

وقسمت الصحيفة أن العوائد ستكون مدفوعة بعوائد الرعايات التي تبلغ 126.2 مليون دولار، وحقوق البث التليفزيوني والإعلامي بقيمة 46.5 مليون دولار، إلى جانب 19 مليون دولار من مبيعات التذاكر والضيافة.

وبحسب التقديرات، يصل صافي أرباح البطولة إلى 113.8 مليون دولار، مقارنة بـ72 مليون دولار حققتها النسخة الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.