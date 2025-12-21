مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 1
17:15

برشلونة

جميع المباريات

رونالدو يشتري "فيلتين" في السعودية برقم فلكي.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:13 م 21/12/2025
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، بعقد صفقة جديدة في الأيام الماضية، وذلك بشراء "فيلتان"، في أحد المشاريع الساحلية الجديدة بالسعودية.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل"، البريطانية، أن رونالدو قام بشراء "فيلتان فاخرتان"، في إحدي المنتجعات الجديدة على الساحل الأحمر بالمملكة السعودية والذي يبعد عن البر الرئيسي بنحو 26 كيلو مترًا.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو كان أول المشترين في هذا المنتجع نظرًا لما يتمتع من خصوصية، حيث لا يمكن الوصول إليه إلا بالطائرة أو القوارب المائية، وتبدأ أسعار الوحدات فيها من 15 مليون ريال سعودي، أنه أنه دفع أكثر من 30 مليون ريال في الوحدتين.

وقال رونالدو لصحيفة "دايلي ميل"، أريد الشعور بسلام وخصوصية، وهو سر اتخذ هذه الخطوة".

