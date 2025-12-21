مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 2
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر.. لاعب ريال مدريد يقود الهجوم

كتب : محمد عبد الهادي

03:11 م 21/12/2025
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب 1_7
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم

يستعد منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، لقص شريط بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 التي تستضيفها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "Hesport - هسبورت" المغربية، أن وليد الركراكي سيدفع بثلاثي في الهجوم يتصدرهم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، بجانب الكعبي والزلزولي.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد - نصير مزراوي - جواد الياميق- أنس صلاح الدين

الوسط : سفيان مرابط - نيل العيناوي - عز الدين أوناحي

الهجوم: إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

