تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر.. لاعب ريال مدريد يقود الهجوم

تردد قناة Arryadia 3 الناقلة لمباراة المغرب ضد جزر القمر اليوم في أمم أفريقيا

يستعد منتخب المغرب تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، لقص شريط بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 التي تستضيفها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "Hesport - هسبورت" المغربية، أن وليد الركراكي سيدفع بثلاثي في الهجوم يتصدرهم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، بجانب الكعبي والزلزولي.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد - نصير مزراوي - جواد الياميق- أنس صلاح الدين

الوسط : سفيان مرابط - نيل العيناوي - عز الدين أوناحي

الهجوم: إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي