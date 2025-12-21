مباريات الأمس
فينيسيوس يفاجئ ريال مدريد بحذف "التيشرت" بعد الصافرات.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:43 م 21/12/2025
شهدت الساعات الماضية، اندلاع أزمة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور وجماهير فريقه ريال مدريد عقب تعرضه لصافرات استهجان في مباراة إشبيلية التي أقيمت أمس السبت.

وشهدت المباراة اطلاق صافرات استهجان من جماهير ريال مدريد ضد لاعبها فينيسيوس، بعدما تسلم راية القيادة لعدم وجود كارفخال وفالفيردي، حيث تواصلت صيحات الجماهير في كل مرة يلمس فيها الكرة.

غضب الجماهير من اللاعب جاء بعد انتشار مقطع فيديو له خلال مباراة تالافيرا الأسبوع الماضي في كأس ملك إسبانيا، والتي رصدته وهو يضحك رغم تلقي الريال هدف ثانٍ وكان قريبًا من توديع البطولة.

فينيسيوس قام بفعل مفاجئ ردًا على صيحات استهجان الجماهير ضده في مباراة الأمس، حيث قام بحذف صورته الشخصية على انستجرام التي كانت بقميص ريال مدريد، ووضع صورة له بقميص منتخب البرازيل.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد جماهير ريال مدريد

