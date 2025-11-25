مباريات الأمس
"ساعات ومجوهرات وأموالًا".. السطو على منزل جيمي فاردي في إيطاليا

كتب : محمد القرش

09:11 م 25/11/2025
    جيمي فاردي

لم يكن يوم الأحد سهلاً على جيمي فاردي، مهاجم كريمونيزي، فبينما لعب 90 دقيقة كاملة في المباراة التي خسرها فريقه 3-1 أمام روما، تعرض منزله للسرقة، حيث قُدرت خسائره بحوالي 100 ألف يورو.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن منزل فاردي في سالو، على ضفاف بحيرة جاردا، تعرض للسرقة أثناء المباراة ضد الجيالوروسي.

وأفادت السلطات بأن ثلاثة أشخاص على الأقل استغلوا خلو المنزل ودخلوا عبر نافذة، وسرقوا ساعات ومجوهرات وأموالًا ثمينة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر بلغت حوالي 100 ألف يورو. وأُحيلت القضية إلى السلطات، التي تعتقد أن اللصوص درسوا حياة فاردي وعائلته واستغلوا غيابهم عن المنزل لتنفيذ السرقة.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد تعرض مدافع إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، لمنزل مشابه للسرقة مؤخرًا.

وانتقل جيمي فاردي إلى الدوري الإيطالي الصيف الماضي بعد 13 عامًا قضاها مع ليستر سيتي، وسجل حتى الآن هدفين في ثماني مباريات مع كريمونيزي هذا الموسم.

جيمي فاردي فاردي الدوري الإيطالي ليستر سيتي كريمونيزي سرقة منزل فاردي

