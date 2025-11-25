رونالدو يخدع الزمن.. دراسات تؤكد أن عمره فيسيولوجيًا 28 عامًا

كشفت دراسة طبية حديثة صادرة عن مختبرات "ووب" الأمريكية المتخصصة في قياس مؤشرات اللياقة البدنية، عن مفاجأة تتعلق بالحالة الجسدية لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، رغم تجاوزه سن الأربعين.

وأوضحت الدراسة أن العمر الفسيولوجي للنجم البرتغالي لا يتعدى 28.7 عامًا، أي أقل بنحو 12 عامًا من عمره الحقيقي، وهو ما يظهر من خلال قدراته البدنية العالية واستمراره في تقديم مستويات مميزة داخل الملعب.

وبحسب البيانات التي اعتمدت عليها المختبرات الأمريكية، فقد تم تحليل تسعة مؤشرات مرتبطة بنوم اللاعب وجودته، ومستوى نشاطه اليومي، وكتلة الجسم، ومناطق معدل ضربات القلب، إضافة إلى مجموعة من البيانات البيومترية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن رونالدو يتمتع بلياقة فسيولوجية "مثالية" تساعده على التعافي السريع وأداء المهام البدنية بكفاءة عالية، إلى جانب قدرته على الحفاظ على استقرار الطاقة لفترات طويلة خلال المباريات.

كما كشف تحليل HOMA-IR الخاص بقياس استجابة الإنسولين، أن رونالدو يمتلك قدرة أيضية مرتفعة تساعد عضلاته على العمل بكفاءة، فيما أظهرت مستويات الهيموغلوبين قدرة تحمل مميزة ونشاطًا هوائيًا قويًا حتى في ذروة المنافسات.