وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن كولومبوس كرو والأهلي يترقب.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل عن صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية الأوروبية.

كشفت صحيفة ذا صن، عبر تقرير لها، أن نادي سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم المهاجم الفلسطيني بعد تألقه اللافت مع كولومبوس كرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي نانسي، الذي يقود الفريق الأمريكي، أبدى إعجابه الكبير بقدرات أبو علي منذ انتقاله من الأهلي مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل اللاعب هدفًا واضحًا للعديد من الفرق الأوروبية.

وبحسب شروط الصفقة السابقة، يحصل الأهلي على 10% من قيمة إعادة بيع اللاعب، ما يفتح الباب أمام استفادة النادي مادياً في حال إتمام انتقاله إلى سلتيك.

يذكر أن عقد وسام مستمر مع كولومبوس كرو حتى عام 2027، مع خيار تمديد لعام إضافي، وبالتالي رحيله سيكون مقترن بموافقة فريقه الأمريكي.

