هل تتم إقالة سلوت من تدريب ليفربول؟.. تقرير عالمي يكشف التفاصيل

كتب : محمد عبد الهادي

01:33 م 24/11/2025
بات مستقبل المدرب الهولندي أرني سلوت، على كافة الانهيار بعد تراجع النتائج وتلقيه خسارة كبيرة في الجولة الماضية أمام نوتينجهام فورست.

فبعد سلسلة من النتائج السلبية، تراجع ليفربول عشرة مراكز كاملة حتى حلّ في المركز الحادي عشر، عقب تلقيه الخسارة السادسة في آخر سبع مباريات أمام نوتنجهام فورست.

صحيفة ذا صن البريطانية أشارت إلى أن توم فيرنر، رئيس مجلس إدارة ليفربول، حضر مواجهة فورست من مدرجات أنفيلد، في أول ظهور له بالملعب منذ يوم تتويج الفريق بلقب الدوري في أبريل الماضي، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على متابعة دقيقة للوضع داخل الفريق.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع Caught Offside أن إدارة النادي منحت سلوت مهلة ممتدة حتى مطلع العام الجديد للاستمرار في قيادة الفريق، مع تأكيد تمسكها الكامل به ومنحه جميع الصلاحيات في المرحلة الحالية.

ورغم هذه الثقة، فإن بقاءه مرتبط بمدى تحسن النتائج خلال الأسابيع المقبلة، إذ قد تلجأ الإدارة إلى خيار الإقالة مطلع العام الجديد والبحث عن بديل إذا استمر منحنى الأداء في الهبوط.

