أهداف مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

02:02 ص 24/11/2025
حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد وإلتشي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي

وسجل أهداف فريق إلتشي كلا من: أليكس فيباس في الدقيقة 53، ألفارو رودريجيز في الدقيقة 84.

وسجل أهداف فريق ريال مدريد كلا من: ديان هويسين في الدقيقة 78، وأحرز هدف تعادل الفريق الملكي جود بيلينجهام في الدقيقة 87 ليخطف نقطة واحدة من اللقاء.

جدول ترتيب ريال مدريد وإلتشي في الدوري

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد نقاطه إلى 32 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما رفع فريق إلتشي نقاطه إلى 16 ليحتل المركز الحادي عشر في الدوري.

أهداف مباراة ريال مدريد اليوم ريال مدريد اليوم ريال مدريد مباشر جدول ترتيب ريال مدريد الدوري الإسباني

