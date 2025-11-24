أهداف مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
حسم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد وإلتشي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني.
أهداف مباراة ريال مدريد وإلتشي
وسجل أهداف فريق إلتشي كلا من: أليكس فيباس في الدقيقة 53، ألفارو رودريجيز في الدقيقة 84.
وسجل أهداف فريق ريال مدريد كلا من: ديان هويسين في الدقيقة 78، وأحرز هدف تعادل الفريق الملكي جود بيلينجهام في الدقيقة 87 ليخطف نقطة واحدة من اللقاء.
جدول ترتيب ريال مدريد وإلتشي في الدوري
وبهذا التعادل رفع ريال مدريد نقاطه إلى 32 ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما رفع فريق إلتشي نقاطه إلى 16 ليحتل المركز الحادي عشر في الدوري.
أليكس فيباس يمنح إلتشي التقدم على ريال مدريد ⚽️#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إلتشي pic.twitter.com/DB4DEPtHPt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025
هويسن يدرك التعادل للفريق الملكي ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إلتشي pic.twitter.com/3ZX90cSQck— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025
ألفارو رودريغيز يسجل الهدف الثاني لإلتشي ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إلتشي pic.twitter.com/j8uszC6jLr— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025
بيلينغهام ينقذ ريال مدريد ويسجل هدف التعادل! #الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد | #إلتشي pic.twitter.com/zUDu7Awxtd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025