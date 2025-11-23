جماهير الزمالك تُبرز تصريحات الراحل محمد صبري في لافتات (صور)

"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

حرصت جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، على رفع لافتات تُبرز تصريحات الراحل محمد صبري النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم.

ورفعت الجماهير لافتة بيضاء كُتب عليها باللون الأسود: "الزمالك بالنسبة لي هو حياتي"، كما كُتب على أُخرى: "نادي الزمالك هو اللي هيكرمك وانت مش موجود".

وفي لافتة أخرى، كُتب: "ده أكبر نعمة مريت بيها في حياتي، وسيبها ورث كبير لأولادي".

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي الفارس الأبيض في هذه المجموعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي، وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

