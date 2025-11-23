استبعاد نجم المصري من قائمة منتخب الجزائر التي ستخوض كأس العرب

جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، قائمة بلاده التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025.

موعد بطولة كأس العرب 2025

وتستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب التي ستقام خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته بمشاركة منتخب مصر الثاني.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر للمحليين استبعاد نجم النادي المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم بعدما تواجد بالمعسكر الأخير لفريق بلاده تحضيراً للبطولة.

مجموعة الجزائر في كأس العرب 2025

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الجزائر رفقة مجموعة تضم: العراق ــ الفائز من (مباراة البحرين وجيبوتي) ــ والفائز من مباراة (السودان ضد لبنان).

قائمة منتخب الجزائر في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: فريد شعال - ريان يسلي - محمد حديد.

خط الدفاع: هواري بعوش - نوفال كاشف - محمد عزي - عبد القادر بدران - أيوب غزال - أشرف عبادة - رضا بن شاعة - محمد حليمة.

خط الوسط: سفيان بندبكة - فيكتور لكحل - حسام الدين مرازيق - محمد بن خماسة.

خط الهجوم: عادل بولبينة - ياسين بنزية - أمير سعيود - ياسين براهيمي - إسلام سليماني - رفيق جيتان - رضوان بركان - آدم أوناس.

