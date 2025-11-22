ملخص مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على حساب شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وأحمد زيزو

خط الهجوم: تريزيجيه، أشرف بن شرقي ومحمد شريف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تمريرة من تريزيجيه ولكنها تصل سهلة لحارس مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 8: عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي يبعدها دفاع شبيبة القبائل.

الدقيقة 17، عرضية للأهلي من الجانب الأيمن، لكنها تمر من أمام مرمى فريق شبيبة القبائل الجزائري، دون متابعة من مهاجي الفريق.

الدقيقة 20: تسديدة من لاعب شبيبة القبائل الجزائري ولكنها تصل سهلة للشناوي.

الدقيقة 24: فرضة الهدف الأول للأهلي تضيع، بعد تسديدة من أليو ديانج من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 26: تسديدة من محمود تريزيجيه لاعب الأهلي، يتصدى لها حارس مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 27: محمد شريف يحرز الهدف الأول للأهلي ولكنه يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 31: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع فريق شبيبة القبائل الجزائري.

الدقيقة 34: تسديدة من لاعب شبيبة القبائل، تصل سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

الدقيقة 36: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 39: محمد شريف يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 43: فرصة الثالث تضيع، بعد تسديدة من تريزيجيه من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 45: رأسية من محمد شريف، تمر أعلى مرمى فريق شبيبة القبائل.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: تسديدة قوية من تريزيجيه ولكنها تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 57: محمد الشناوي يحرز الهدف الأول لشبيبة القبائل بالخطأ في مرماه.

الدقيقة 64: تسديدة قوية من مروان عطية لاعب الأهلي تمر بجوار مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 67: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد إنفراد من أحمد نبيل كوكا وكلنه يسدد الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 70: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه تمر بجوار مرمى شبيبة القبائل.

الدقيقة 72: ضغط هجومي قوي من النادي الأهلي لتسجيل الهدف الثالث.

الدقيقة 84: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الثالث للأهلي في مباراة شبيبة القبائل.

الدقيقة 86: فرصة خطيرة لفريق شبيبة القبائل يتصدى لها مصطفى شوبير حارس الأهلي ببراعة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: إمام عاشور يسجل الهدف الرابع للأهلي.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.