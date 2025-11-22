عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

شهدت مدينة بولونيا الإيطالية، يوم الجمعة، أحداثًا عنيفة بعدما أطلق متظاهرون مناهضون لإسرائيل ألعابًا نارية باتجاه قوات الشرطة، فيما خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع اعتراضًا على مشاركة فريق كرة سلة إسرائيلي قبل مباراته في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وثّقت مقاطع مصورة حالة الفوضى، حيث ظهر المتظاهرون وهم يطلقون صواريخ نارية نحو الشرطة الإيطالية، بينما ردّت الأخيرة باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

وبحسب وسائل إعلام محلية، رُصد المتظاهرون وهم يهتفون بشعارات مناهضة لإسرائيل، ويرفعون الأعلام الفلسطينية، ويشعلون النيران في صناديق القمامة بساحة بلازا ماجوري في بولونيا، قبيل المواجهة التي جمعت بين فيرتوس بولونيا ومكابي رابيد تل أبيب.

ورغم الجدل الواسع الذي صاحب تنظيم اللقاء، لُعبت المباراة في موعدها مساء الجمعة.

وتتعرض إسرائيل في الفترة الأخيرة لانتقادات دولية حادة بسبب ما يجري في غزة، حيث يطالب عدد من الأصوات بإبعادها عن مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية حول العالم.

وتأتي هذه الإدانات في ظل استمرار حملتها العسكرية على غزة منذ عامين، والتي تقول السلطات المحلية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.

كما تأتي أحداث الجمعة المتوترة في بولونيا بعد أسابيع من اضطرار إسبانيا إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق الدراجات "فويلتا دي إسبانيا" في سبتمبر الماضي، بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.