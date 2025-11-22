مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نوتنجهام فورست

كتب : مصطفى الجريتلي

09:16 ص 22/11/2025
استقر المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

ليفربول محمد صلاح موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول المتوقع

