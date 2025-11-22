عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

استقر المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ليفربول سيستضيف نظيره نوتنجهام فورست عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري بصفوفه محمد صلاح أساسيًا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

