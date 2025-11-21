موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على أهمية مواجهة ريفرز يونايتد في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المواجهة المرتقبة إن الوصول إلى القمة بحد ذاته إنجاز كبير، لكن الأصعب هو الاستمرار فوقها.

وأضاف مدرب السماوي:"بيراميدز أصبح اليوم الأفضل في أفريقيا، ومهمتنا أن نثبت ذلك في كل مباراة، هدفنا دائماً الفوز والمنافسة على كل بطولة التى نشارك فيها".

وتابع يورتشيتش أنه يثق تماماً في المجموعة الحالية من اللاعبين، مشدداً على أنها نفس العناصر التي حققت بطولات الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، خاصة وأن روح التحدي والرغبة في الانتصار ما زالت واضحة داخل الفريق.

كما أشار على الغيابات البارزة في صفوفه والتى تشمل رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي بسبب الإصابات، إلى جانب وصول الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي متأخرين عقب مشاركتهما في احتفالية جوائز الأفضل في أفريقيا، مؤكداً أن اللاعبان سيكتفيان بمران واحد فقط قبل مباراة الغد.

وعن مباراة الغد قال: "ندرك صعوبة البداية في دوري الأبطال، لكننا مستعدون للقتال من أجل الفوز".

وفيما يتعلق باستدعاء وليد الكرتي لمنتخب المغرب الثاني المشارك في كأس العرب، جدد يورتشيتش رفضه لإرسال اللاعبين إلى المنتخبات المحلية، موضحاً أن بيراميدز لا يعتمد إلا على الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخب الأول، قائلاً :"بيراميدز بطل أفريقيا، ولاعبونا يستحقون التواجد مع المنتخبات الكبرى".

ومن المقرر أن تقام مواجهة بيراميدز وريفرز يونايتد غداً السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.