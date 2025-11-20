عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 12 بالبريميرليج.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، تحقيق رقما تاريخيا في البريميرليج خلال هذا اللقاء، حيث سيسجل صلاح ظهوره رقم 300 في الدوري الإنجليزي في هذا اللقاء.

وحال تمكن صلاح من تسجيل أو صناعة أي هدف أمام نوتنجهام، يوم السبت المقبل، سيصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي مساهمة بالأهداف مع فريق واحد.

وساهم صاحب ال 33 عاما رفقة ليفربول، في 276 هدفا، حيث سجل 188 هدفا مع الريدز في البريميرليج وقدم 88 تمريرة حاسمة.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة جمعهم من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وظهر صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 16 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

