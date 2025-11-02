مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

مرموش أساسياً.. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

02:42 م 02/11/2025
استقر بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الأحد أمام نظيره بورنموث.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره بورنموث عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

ومن المقرر أن يبدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

ـ حراسة المرمى: دوناروما.

ـ خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

ـ خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، فيل فودين، عمر مرموش.

ـ خط الهجوم: هالاند.

ترتيب مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

