رسمياً.. ماييلي أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025

حصد الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2025، خلال الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المغربية الرباط.

وجاء تتويج ماييلي بعد موسمه الاستثنائي مع بيراميدز، والذي توج خلاله بـ لقب دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر الأفريقي، كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ "الإنتركونتننتال".

وسلم ماييلي الجائزة النجم محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك الأسبق، والرئيس الحالي لنادي "G".

وفي سياق متصل، حصد نادي بيراميدز خلال الحفل أيضاً على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2025، وتسلم الجائزة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، الذي ترأس وفد بيراميدز في الاحتفالية المقامة بالرباط.