مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا على حساب مالي

كتب - محمد عبد السلام:

08:15 م 18/11/2025

منتخب المغرب للناشئين

نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا.

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من: زياد باها في الدقيقة 29، وإسماعيل العود في الدقائق 45+11 و66.

وأحرز أهداف منتخب مالي كل من: بومبا في الدقيقة 45+6، وتييموكو بيرت في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي ليلاقي منتخب البرازيل الذي تأهل اليوم على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان منتخب المغرب قد صعد إلى دور الـ16 بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح في دور الـ32.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب للناشئين المغرب تحت 17 سنة مالي تحت 17 منتخب المغرب كأس العالم للناشئين

