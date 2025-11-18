المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا على حساب مالي

نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا.

وسجل أهداف منتخب المغرب كل من: زياد باها في الدقيقة 29، وإسماعيل العود في الدقائق 45+11 و66.

وأحرز أهداف منتخب مالي كل من: بومبا في الدقيقة 45+6، وتييموكو بيرت في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز، تأهل منتخب المغرب إلى ربع النهائي ليلاقي منتخب البرازيل الذي تأهل اليوم على حساب منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

وكان منتخب المغرب قد صعد إلى دور الـ16 بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح في دور الـ32.