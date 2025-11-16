منتخب إنجلترا على أعتاب تحقيق رقمًا تاريخيًا بمواجهة ألبانيا الليلة

أبدى إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، فخره بقيادة منتخب بلاده خلال المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب إقليم الباسك ـ إقليم الباسك يقع في شمال إسبانيا ويخضع للحكم الذاتي ـ .

نتيجة مباراة فلسطين ومنتخب الباسك

منتخب فلسطين خسر بثلاثية نظيفة على يد مستضيفه إقليم الباسك خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

وشدد أبو جزر، خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة، على فخره بكونه مدربًا لأول فريق فلسطيني يخوض مباراة في أوروبا:"هو أحد أجمال أيام حياتي، لأول مرة أبكي أثناء النشيد الوطني لقد استقبلنا شعب إقليم الباسك بمودة وتضامن وجعلنا نشعر بأننا في وطننا".

وأتم مدرب منتخب فلسطين تصريحاته بالإشارة إلى أنه لا يجد الكلمات المناسبة لوصف ما شعر به ولكنه يؤكد على أن ماحدث خلال اليوم سيظل محفورًا في ذاكرته للأبد.

وشهدت مباراة منتخب فلسطين ومستضيفه منتخب إقليم الباسك حضورًا جماهيريًا وصل إلى 50 ألف مشجع.

موعد مباراة منتخب فلسطين وكتالونيا

ومن المقرر أن يخوض منتخب فلسطين مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب كتالونيا بدولة إسبانيا.

