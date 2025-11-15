المتأهلون إلى دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين بعد مباريات أمس الجمعة

أسفرت منافسات دور الـ 32 من النسخة الجارية لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا ـ مونديال الناشئين ـ عن تأهل 8 منتخبات إلى دور الـ 16 من البطولة.

منتخب البرتغال تأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب مالي بعدما فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره الزامبي.

وتأهل منتخب سويسرا بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف على نظيره المصري، فيما تأهل منتخب فرنسا بعد الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الكولومبي.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل 4 منتخبات أخرى إذ حصد منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4 ) على حساب نظيره المكسيكي بعدما انتهت المباراة بينهما بهدفين لكل منتخب، فيما تأهل منتخب أيرلندا بالفوز بنتيجة (9-8) بركلات الترجيح على نظيره الكندي بعدما انتهت المباراة بينهما بهدف لكل منتخب.

وتأهل منتخب المغرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) على نظيره الأمريكي بعدما انتهت المباراة بينهما بهدف لكل فريق، فيما رافقه منتخب البرازيل على حساب براجواي بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

